Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Büro eines Fahrzeughandels: Täter erbeuten mehrere Elektroartikel - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Unbekannte Täter brachen am frühen Morgen des 02.05.2023 in das Büro eines Fahrzeughandels in Bettenhausen ein. In der Leipziger Straße schlugen die Einbrecher zunächst Löcher in eine Scheibe und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Hier wurden mehrere wertvolle Elektroartikel entwendet. Unter anderem erbeuteten die Einbrecher ein Smartphone, ein Tablet sowie zwei Computer. Der Tatzeitraum erstreckt sich nach bisherigem Ermittlungsstand auf die Zeit zwischen 02:30 Uhr - 03:45 Uhr.

Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Leipziger Straße machen konnten und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.

