POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Person in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Neubrandenburg (ots) - Am Dienstag dem 06.12.2022 kam es gegen 17:25 Uhr in der Pfaffenstraße in Neubrandenburg zum Raub einer Handtasche. Die 75- jährige, deutsche Geschädigte befand sich in der Pfaffenstraße auf Höhe des Schauspielhauses als ein männlicher Tatverdächtiger sich auf einem Fahrrad der ...

mehr