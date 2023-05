Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brennender Holzstapel in Niederzwehren: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Am späten Sonntagabend wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 23 Uhr zu einem Brand am Kellerabgang eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Goldbach" in Kassel gerufen. Die Bewohner des Hauses hatten das Feuer selbst bemerkt und blieben unverletzt. Eigene Löschversuche waren gescheitert, sodass sie die Feuerwehr alarmiert hatten. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte ein Stapel mit Brennholz, der im Außenbereich vor der Kellertür des Hauses lagerte, Feuer gefangen. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und haben die Brandstelle am heutigen Dienstagmorgen aufgesucht. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden an der Kellertür, einem Kellerfenster und an der Fassade beläuft sich nach Schätzungen der Ermittler auf rund 5.000 Euro. Wie sie berichten, liegen derzeit keine Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die weiteren Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache dauern an.

