Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kripo sucht Zeugen nach zwei Geschäftseinbrüchen nahe Katzensprung

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach zwei Geschäftseinbrüchen am vergangenen Wochenende im Kasseler Stadtteil Wesertor nach Zeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand spricht vieles dafür, dass die beiden Einbrüche nahe dem Katzensprung auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen.

Beide Taten ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Zunächst hatte am frühen Samstag gegen 4 Uhr ein Spaziergänger die eingeschlagene Schaufensterscheibe des Geschäfts in der Artilleriestraße, Ecke "Weißer Hof", entdeckt und die Polizei alarmiert. Von den unbekannten Einbrechern fehlte bereits jede Spur. Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter die Scheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und waren so in das Motorradgeschäft mit integriertem Kiosk eingestiegen. Mit erbeuteten E-Zigaretten, Wechselgeld und Briefmarken flüchteten die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Der zweite Einbruch in die Geschäftsräume einer Imkerei in der Kurt-Wolters-Straße, Ecke Weserstraße, war am späten Samstagmorgen bei der Polizei gemeldet worden. Auch in diesem Fall hatten unbekannte Täter eine Scheibe eingeschlagen und sich dadurch Zutritt zum Büro verschafft. Auf ihrem Beutezug entwendeten die Einbrecher einen kleinen schwarzen Möbeltresor samt Inhalt, mit dem sie unerkannt über das aufgebrochene Fenster die Flucht ergriffen. Wann genau in der Nacht zum Samstag die Täter zuschlugen, ist bislang nicht geklärt. Vermutlich agierten die Einbrecher aber im Schutz der Dunkelheit.

Zeugen, die im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

