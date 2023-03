Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Sachbeschädigung an der Leichtathletikhalle

Ludwigshafen (ots)

In der Leichtathletikhalle in der Erich-Reimann-Straße wurde in der Nacht von Sonntag, 26. März, auf Montag, 27. März, gegen 00:45 Uhr ein Fenster eingeschlagen. Der Sicherheitsdienst hatte keine Person finden können, die in das Gebäude eingedrungen ist. Gestohlen wurde nichts, dementsprechend wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro.

Haben Sie verdächtige Personen an der Leichtathletikhalle in der Erich-Reimann-Straße 90 gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

