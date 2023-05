POL-WOB: Einbruch in Restaurant - Täter entkommen unerkannt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Braunschweiger Straße 14.05.2023, 03.44 Uhr Unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Sonntag einen BMW auf einem Parkplatz an der Braunschweiger Straße in Wolfsburg in Brand. Es entstand hoher Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an. Am frühen Sonntagmorgen bemerkte ein zufällig vorbeikommender Zeuge, den brennenden Pkw auf dem ...

mehr