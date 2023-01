POL-K: 230116-2-K Autofahrer nach Kollision mit Stadtbahn in Klinik - Zeugenaufruf

Köln (ots) - Ein Autofahrer (29) hat am Samstagnachmittag (14. Januar) auf der Aachener Straße in Lindenthal nach einer Kollision mit einer Stadtbahn lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Laut Zeugenangaben soll der 29-Jährige, der stadtauswärts fuhr, gegen 14.45 Uhr bei "Rot" nach links in Richtung Klosterstraße über die Gleise abgebogen sein. Die stadtauswärts fahrende Linie 1 erfasste den VW Polo in Höhe ...

