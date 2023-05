Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkoholisierter Fahrradfahrer mit 1,8 Promille - Blutprobe entnommen

Schöningen (ots)

Schöningen, Bahnhofstraße

18.05.2023, 17.28 Uhr

Am Donnerstagnachmittag fielen einer Streifenbesatzung in der Hötensleber Straße in Schöningen zwei Fahrradfahrer auf, von denen einer in Schlangenlinien zum Teil mittig auf der Fahrbahn fuhr.

Da die Beamten bei der Kontrolle des 45-jährigen Zweiradfahrers Atemalkohol feststellten, wurde dem Schöninger ein Alcotest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,80 Promille, woraufhin eine Blutprobe angeordnet und in der Klinik in Helmstedt entnommen wurde. Dem Mann wurde bis zur Ausnüchterung die Fahrt mit dem Fahrrad untersagt.

Der zweite Fahrradfahrer war nüchtern und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell