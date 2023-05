Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrer landet mit 1,9 Promille im Graben - Fahrzeug nicht mehr fahrbereit

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hehlingen, Landesstraße 322, Zum Sportplatz 18.05.2023, 18.55 Uhr

Ein alleinbeteiligter 37-jähriger Audi-Fahrer aus Wolfsburg kam am Donnerstagabend auf der Landesstraße 322 kurz vor dem Ortsteil Hehlingen in einer Linkskurve von der Straße ab. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Personen wurden nicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Am frühen Donnerstagabend befuhr der 37-Jährige in Begleitung eines Beifahrers mit seinem Audi die Landesstraße 322 von Rümmer kommend in Richtung Hehlingen. Kurz vor der Ortseinfahrt kam der Wolfsburger in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr der Pkw-Fahrer einen Leitpfosten sowie das Ortseingangsschild, bevor er in einen Graben geriet und vor dem Fundament eines Gartenzaunes zum Stehen kam.

Die Insassen konnten sich aus dem Fahrzeug befreien und wurden nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeibeamten erheblichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Eine daraufhin angeordnete Blutprobe wurde im Klinikum entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell