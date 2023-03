Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Falsche Polizeibeamte betrügen 90-jährige Seniorin

Ludwigsburg (ots)

Eine 90-Jährige aus Kornwestheim ist am Montag Opfer von Betrügern geworden. Sie erhielt gegen 16:00 Uhr einen sogenannten Schockanruf. Die Anruferin am Telefon behauptete, von der Polizei in Stuttgart zu sein und gab an, dass die Enkelin der Dame einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht haben soll. Die Anruferin verlangte für die Freilassung der Enkelin eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro und vereinbarte eine Übergabe mit einem vermeintlichen Kollegen. Die Seniorin übergab daraufhin einem bislang unbekannten Kurier Bargeld und Gold im Wert von mehreren tausend Euro. Erst im Nachgang, als das Opfer telefonischen Kontakt zu ihrer Enkelin hatte, wurde der Betrug bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell