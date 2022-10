Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Versuchter Fahrkartenautomatenaufbruch in Bad Abbach - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Bad Abbach (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag (17. Oktober) am Bahnhalt Poikam in Bad Abbach versucht einen Fahrkartenautomaten aufzubrechen. Das Bundespolizeirevier Regensburg sucht Zeugen.

Gegen 00:30 Uhr informierte die Notruf- und Serviceleitstelle Berlin der Deutschen Bahn AG das Bundespolizeirevier Regensburg über einen Alarm an einem Fahrkartenautomaten an der Haltestelle Poikam. Eine herbeigeeilte Streife stellte fest, dass der Automat durch unbekannte Täter aufgebrochen worden war.

Ermittler sicherten anschließend Spuren am Tatort. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchte der oder die Täter, das Schloss am Automaten mit einer Flex zu öffnen und die Abdeckung aufzuhebeln.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte zur Tatzeit Geräusche wahrgenommen und ein Auto wegfahren hören.

Die Bundespolizei sucht deshalb weitere Zeugen, die zur Tatzeit ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt haben. Erkenntnisse weisen zudem darauf hin, dass der oder die Täter mit Akku-Geräten gearbeitet haben. Die durch die Werkezeuge verursachten Geräusche dürften in der Nacht gut zu hören gewesen sein. Augenzeugen, die verdächtig wirkende Personen mit Werkzeugen beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Bundespolizei Waldmünchen über die Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de zu wenden.

Das Bundespolizeirevier Regensburg ermittelt wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls. Von Erfolg gekrönt war der Aufbruchsversuch nicht. Dem oder die Täter gelang es nicht, an das Wechselgeld im Automaten zu gelangen. Doch der Sachschaden ist enorm. Nach derzeitigen Schätzungen liegt er mindestens im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell