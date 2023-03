Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ist es in Ludwigsburg in der Schwieberdinger Straße zu einem Unfall gekommen, zudem die Polizei noch Zeugen sucht. Eine 66 Jahre alte Fußgängerin überquerte an einer Fußgängerampel die Schwieberdinger Straße im Bereich der Rheinlandstraße. Hinter ihr kam zu diesem Zeitpunkt eine bislang unbekannte, vermutlich weibliche Person mit einem elektrischen Rollstuhl angefahren. Im weiteren Verlauf touchierte die Rollstuhlfahrerin mutmaßlich die auf Gehhilfen laufende 66-Jährige, sodass diese stürzte und sich hierbei schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin entfernte sich daraufhin, ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern, vom Unfallort. Unbekannte Zeugen sollen die Rollstuhlfahrerin noch aus weiterer Entfernung angesprochen haben, diese reagierte jedoch nicht auf die Rufe. Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de Zeugen zum Verkehrsunfall, insbesondere die Zeugen, die die Rollstuhlfahrerin angesprochen hatten.

