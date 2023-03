Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Pleidelsheim: mehrere Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt fünf Personen erlitten bei einem Unfall am Montag gegen 18.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim in Fahrtrichtung Heilbronn leicht Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Ein 58 Jahre alter Sattelzuglenker, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, übersah vermutlich ein Stauende und fuhr einem zum Stehen gekommenen 37-jährigen Mercedes-Fahrer auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf eine 31 Jahre alte Skoda-Lenkerin geschoben, in deren PKW drei 24, 29 und 30 Jahre alte Mitfahrerinnen saßen. Der Skoda prallte im weiteren Verlauf außerdem auf einen Peugeot, in dem ein 63 Jahre alter Fahrer saß. Der 37-Jährige und alle vier Frauen im Skoda erlitten leichte Verletzungen. Der Sattelzug, der Mercedes und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn im Bereich der Unfallörtlichkeit für rund 45 Minuten voll gesperrt. Im weiteren Verlauf konnte der linke Fahrstreifen für den Verkehr frei gegeben werden. Die Freiwillige Feuerwehr Pleidelsheim befand sich mit drei Fahrzeugen und 18 Wehrleuten im Einsatz. Die Autobahnmeisterei Ludwigsburg war mit vier Fahrzeugen und Mitarbeitenden ausgerückt. Da sich die Bergungsarbeiten des Sattelzugs verzögerten, konnte die gesamte Fahrbahn erst gegen 00.20 Uhr freigegeben werden.

