Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: 26-Jähriger von Unbekannten niedergeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann hielt sich am Montagabend gegen 19.45 Uhr in einer Parkanlage hinter einem Hallenbad in der Berliner Straße in Sindelfingen-Maichingen auf, als er auf eine Gruppe Männer traf. Einer der Gruppe sprach den Geschädigten an und fragte, ob man zusammen ein paar Schritte gehen wolle. Unvermittelt schlug der Unbekannte dabei auf den jungen Mann ein, bis dieser zu Boden ging. Der Rest der Gruppe kam hinzu und schlug und trat ebenfalls auf den 26-Jährigen ein. Erst, als dieser laut um Hilfe rief, ließen die Unbekannten von ihm ab und flüchteten zu Fuß. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Täter sollen zwischen 20 und 23 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß gewesen sein. Sie hatten ein südländisches Erscheinungsbild und trugen schwarze Jacken. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

