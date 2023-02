Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Gewerblicher Güter- und Personenverkehr kontrolliert

Nienburg (ots)

(KEM) Vergangenen Donnerstag, den 16. Februar, hat sich die PI Nienburg/Schaumburg gemeinsam mit zahlreichen weiteren Kolleginnen und Kollegen der Polizeidirektion Göttingen an einer Großkontrolle im Rahmen einer europaweiten Kontrollwoche beteiligt. Der Fokus lag auf dem gewerblichen Güter- und Personenverkehr (GGPV) - zugehörig zum sogenannten RoadPol-Netzwerk. Roadpol steht für "European Roads Policing Network" und ist ein Netzwerk aus Verkehrspolizeidirektionen der EU-Mitgliedsstaaten. Ziel ist es, die Straßen Europas gemeinsam sicherer zu machen und die Zahl der schwerverletzten und getöteten Unfallbeteiligten nachhaltig zu senken. Weiterhin soll die Zusammenarbeit gefördert und die gesammelten Erfahrungswerte ausgetauscht werden.

18 Spezialistinnen und Spezialisten der Inspektion, die über besonderes Fachwissen verfügen, wurden zusätzlich vom Gewerbeaufsichtsamt Hannover, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität und vom Landkreis Nienburg unterstützt.

Die Bilanz zeigt die Notwendigkeit der aufwändigen Kontrollen: Gemeinsam kontrollierten sie in Nienburg 48 Fahrzeuge (darunter 28 Zugfahrzeuge und 20 Anhänger) und mussten 38 davon beanstanden. Das sind knapp 80 Prozent! 21 Fahrzeuge (knapp 44 Prozent) wiesen gravierende Mängel auf, sodass die Kolleginnen und Kollegen diesen die Weiterfahrt bis zur Mangelbeseitigung untersagen mussten. In zwei Fällen war sogar die Instandsetzung in einer Werkstatt erforderlich.

Bilanz:

- 48 Fahrzeuge, darunter 38 Beanstandungen

- 9 Sicherheitsleistungen i.H.v. insgesamt 2.755 Euro

- 9 Verwarngelder i.H.v. 55 Euro

- 31 beanstandete Reifen

- 1 x Überladung um 10 % mit Abladung vor Ort

- 21 x Untersagung der Weiterfahrt, davon 2 x aufgrund so gefährlicher Mängel an Bremsen, Reifen und Fahrgestellt, dass diese zwingend in einer Werkstatt behoben werden mussten

- weitere Verstöße gegen Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten

Die Verstöße in diesem Bereich sind häufig immens und beeinträchtigen die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden sowohl im innerdeutschen als auch europäischen Straßenverkehr. Die Inspektion wird auch künftig einen Fokus auf den gewerblichen Güter- und Personenverkehr legen und entsprechende Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit durchführen.

Die Meldung der PD Göttingen zum Kontrolltag befindet sich hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7452/5443596

