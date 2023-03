Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Dieb bietet Beute Bestohlenem an

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Diebstahl von zwei Paketsendungen kam es am Montag gegen 13:45 Uhr in der Bahnhofstraße in Böblingen. Ein 45-jähriger Dieb nutze die Abwesenheit eines Paketzustellers und stahl aus seinem, in der Fußgängerzone abgestellten, Zustellfahrzeug die beiden Pakete. Die Beute von insgesamt vier Ringen bot er direkt im Anschluss einem nahe gelegenen Juwelier zum Kauf an. Mitarbeitende des Juweliers erkannte jedoch die gestohlenen Ringe, da der Juwelier selbst der Adressat dieser Ringe war. Daraufhin nahmen die Mitarbeitenden die Ringe an sich und verwiesen den Dieb des Ladens. Über Videoaufzeichnungen konnte der 45-Jährige im Nachgang identifiziert und ermittelt werden. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls rechnen.

