POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Einbruch in Restaurant am Neutorplatz

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Neutorplatz

Tatzeit: zwischen 10.10.22, 23.30 Uhr, und 11.10.22, 01.15 Uhr

In der Nacht zum Dienstag kam es auf dem Neutorplatz zu einem Einbruch in ein Restaurant. Die Kasse wurde geöffnet - in dieser befand sich aber kein Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

