Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Einbruch in Auto

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Mühlenplatz

Tatzeit: 09.10.2022, zwischen 12:00 Uhr und 13:40 Uhr

Mutmaßlich verletzt hat sich ein Täter bei dem Versuch, in einen in Gronau geparkten Wagen zu gelangen: Blutspuren ließen diesen Schluss zu. Der weiße VW Polo stand am Samstag, zwischen 12.00 Uhr und 13.40 Uhr im Schatten einer Kirche auf dem Mühlenplatz, als ein Unbekannter eine Scheibe des Autos beschädigte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus dem Inneren nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell