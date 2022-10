Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Wohnung

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Schermbecker Straße

Tatzeit: 10.10.22, ca. 00:20 Uhr

In der Nacht zum Montag konnte ein Einbrecher gegen 00.20 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster einer Wohnung an der Schermbecker Straße öffnen und in die Wohnung eindringen. Als er das Schlafzimmer betrat, wurde der Geschädigte auf ihn aufmerksam. Der Täter flüchtete und verlor dabei das entwendete Laptop. Der Täter ist ca. 180 cm groß und war dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell