Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorroller nach Unfall sichergestellt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Langenkamp

Unfallzeit: 07.10.22, 11.25 Uhr

Am Freitagmorgen wendete eine 43 Jahre alte Autofahrerin aus Bocholt gegen 11.25 Uhr im Kreuzungsbereich Langenkamp/Graf-Friedrich-Straße. Dabei kam es zur Kollision mit einem Motorroller, der durch einen 15-jährigen Borkener gefahren wurde. Beide hatten zuvor den Langenkamp in Richtung Peterskamp befahren. Der Jugendliche und dessen 13-jährige Sozia wurden durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf leichte Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Richter ordnete die Beschlagnahme des Motorrollers an, da die Beamten bei der Überprüfung des technischen Zustands des Rollers konkrete Hinweise auf technische Veränderungen festgestellt hatten. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell