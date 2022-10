Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vom defekten Abblendlicht zum Drogenverstoß

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Westend

Tatzeit: 10.10.22, 07.50 Uhr

Es ist oft so: Polizeibeamten fällt eine Kleinigkeit im Straßenverkehrt auf - heraus kommt aber eine Strafanzeige. In diesem Fall fiel Polizeibeamten am Montagmorgen das defekte Abblendlicht an einem Pkw auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 24-jährigen Autofahrers stellte sich zudem heraus, dass dieser einen Joint dabei hatte und zudem unter Cannabiseinfluss stand. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Joint sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem 24-Jährigen eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell