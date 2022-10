Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Einbruchsdelikte auf der Dingdener Straße

Bocholt (ots)

Tatort 1: Bocholt, Dingdener Straße, Lager

Tatort 2: Bocholt, Dingdener Straße, Restaurant

Tatzeit 1: zwischen 09.10.22, 18.30 Uhr, und 10.10.22, 08.50 Uhr

Tatzeit 2: zwischen 09.10.22, 23.00 Uhr, und 10.10.22, 10.30 Uhr

In der Nacht zum Montag drangen Einbrecher gewaltsam in ein Restaurant an der Dingdener Straße ein, brachen dort einen Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld. In derselben Nacht kam es auf der Dingdener Straße zudem zu einem versuchten Einbruch in einen Lagerraum. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

