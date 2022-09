Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis/Fellbach: Schwerer Unfall

Aalen (ots)

Fellbach: Audi fährt in Ladengeschäft

Zwei verletzte Frauen und Sachschaden von geschätzten 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag in der Hinteren Straße ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen missglückte einem 88 Jahre alten Audi-Fahrer gegen 10.45 Uhr ein Einparkversuch, indem er das Gaspedal mit der Bremse verwechselte. In der Folge fuhr er gegen die Glasfront eines Ladengeschäftes. Hierbei erfasste er zwei Frauen, die sich vor dem Laden aufhielten. Eine der beiden Damen (Alter noch unbekannt) wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die andere Dame ist 61 wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben dem Hubschrauber befanden sich insgesamt fünf Fahrzeuge des Rettungsdienstes samt Notarzt im Einsatz. Zudem war die Feuerwehr Fellbach mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Der Audi wurde abgeschleppt. Dessen Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

