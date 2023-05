Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrer fährt mit 1,72 Promille gegen einen Baum - Polizei stellt Führerschein sicher

Velpke (ots)

Velpke, Oebisfelder Straße

19.05.2023, 01.10 Uhr

In der Nacht zu Freitag verlor ein 22-jähriger Golf-Fahrer auf der Oebisfelder Straße in Velpke die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum. Verletzt wurde er dabei nicht. An dem Pkw sowie dem Baum entstand Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Wolfsburger vor seiner Fahrt Alkohol getrunken hatte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,72 Promille.

Die daraufhin angeordnete Blutprobe wurde im Klinikum in Wolfsburg entnommen.

Mit der Sicherstellung seines Führerscheines zeigte sich der 22-Jährige einverstanden.

Der nicht mehr fahrbereite Golf wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell