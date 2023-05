Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Verletzte bei Fahrradunfall - Verursacher hat 1,89 Promille

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmerode, Theodor-Heuss-Straße 18.05.2023, 17.10 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kam es auf einem Fußgängerbrücke in Detmerode zu einem Unfall zwischen zwei 54 und 74 Jahre alten Fahrradfahrern, bei dem beide verletzt wurden. Dem alkoholisierten 54-jährigen Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen.

Am späten Donnerstagnachmittag befuhr die 74-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg hinter der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Westhagen. Etwas 30 Meter vor der Fußgängerbrücke kommt ihr den in entgegengesetzter Richtung fahrende 54-jährige Pedelec-Fahrer entgegen. Vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsum kann der Wolfsburger die Spur nicht halten und es kommt zu einem Frontalzusammenstoß beider Zweiradfahrer. Dabei kommen beide zu Fall, wobei der 54-Jährige leicht und die Seniorin schwer verletzt wird.

Beide werden mit Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine Alkoholbeeinflussung des 54-Jährigen fest. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Eine daraufhin angeordnete Blutprobe wurde im Klinikum entnommen.

Der Führerschein des Pedelec-Fahrers wurde sichergestellt.

