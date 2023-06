Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Diebstahl am Bahnhof Böblingen - Eigentümer eines Pedelecs gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 47-jähriger Tatverdächtiger versuchte am Dienstag (30.05.2023) gegen 19:10 Uhr an einem Fahrradabstellplatz vor dem Bahnhofsgebäude in Böblingen zunächst ein Pedelec zu entwenden. Hierzu versuchte er das mit einem Schloss gesicherte rot/silberne Pedelec der Marke "LIQBIKDE", an dem am Lenker auch ein Helm hing, durch herausziehen aus dem Fahrradständer an sich zu nehmen, was ihm jedoch nicht gelang. Durch den Diebstahlsversuch wurde das Pedelec an der Radgabel stark zerkratzt. Anschließend entwendete der Tatverdächtige einen E-Scooter und flüchtet mit dem Gefährt. Ein Zeuge konnte die Tathandlung beobachten und informierte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Böblingen konnten den Tatverdächtigen mit dem gestohlenen E-Scooter antreffen und nahmen in vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Zwischenzeitlich fuhr mutmaßlich der Eigentümer des beschädigten Pedelecs davon, weshalb das Polizeirevier Böblingen diesen bittet, sich unter Tel. 07031 1313-0 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

