POL-LB: Holzgerlingen: betagtes Ehepaar werden Opfer von "Schockanrufer"

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (31.05.2023) ereignete sich zwischen 06.30 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Park and Ride-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Nufringen eine Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Herrenberg noch Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Mercedes im hinteren, linken Bereich und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Ohne sich ...

