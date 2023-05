Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Asperg: Jugendlicher nach versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls in Untersuchungshaft - Polizei sucht Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge informierte am Dienstagmorgen (30.05.2023) kurz vor 04:00 Uhr über Notruf die Polizei darüber, dass mehrere Personen am Bahnhof Asperg offenbar versuchen, Fahrräder zu stehlen. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte in der Folge beobachtet werden, wie sich vier Personen am Fahrradständer zwischen Bahnhof und Busbahnhof in Asperg aufhielten, wobei sich eine Person an einem dort angeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Nach Erblicken der Polizei flüchteten alle vier Personen in unterschiedliche Richtungen. Der zunächst unbekannte Tatverdächtige, der unmittelbar an den Fahrrädern beobachtet worden war, wurde von den Einsatzkräften verfolgt und konnte schließlich in der Friedrichstraße festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen bereits polizeibekannten 17-jährigen Jugendlichen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte einen Haftbefehl wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls von Fahrrädern sowie u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung im Zusammenhang mit einer Polizeikontrolle am 15.04.2023 in Ludwigsburg. Der Jugendliche wurde am Mittwoch (31.05.2023) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ, diesen in Vollzug setzte und den 17-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern an. Durch den 17-Jährigen sowie die drei weiteren, noch unbekannten Tatverdächtigen wurden mutmaßlich drei der am Bahnhof Asperg abgestellten Fahrräder beschädigt. Die Besitzerinnen oder Besitzer der betroffenen Fahrräder werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

