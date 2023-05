Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ehningen: Unbekannte mit gestohlenem Fahrzeug in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten am frühen Mittwochmorgen rund um die Autobahnanschlussstelle Ehningen nach zwei Personen, die gegen 02.50 Uhr auf der Autobahn mit einem Citroen in einen Unfall verwickelt waren und anschließend zu Fuß die Flucht ergriffen. Zunächst hatten Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die Insassen des Citroen sowie das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterziehen wollen. Hierzu sollte der Fahrer des PKW dem Streifenwagen folgen und die Autobahn an der Anschlussstelle verlassen. Nachdem der PKW-Lenker zunächst den Anschein erweckte, dies tun zu wollen, setzte er dann jedoch seine Fahrt auf der Autobahn fort. Die Streifenwagenbesatzung nahm hierauf die Verfolgung auf und stellte den Citroen wenig später im Bereich des Seitenstreifens kurz nach der Anschlussstelle Ehningen fest. Der PKW wies Unfallschäden auf und Motor sowie Warnblinklicht waren in Betrieb. Die derzeitigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt war. Die beiden Polizeibeamten konnten noch erkennen, dass zwei Männer über die Gegenfahrbahn in ein Waldstück davon rannten. Der Citroen wurde im weiteren Verlauf sichergestellt und abgeschleppt. Durch den Unfall dürfte ein Sachschaden von insgesamt etwa 650 Euro entstanden sein. Die Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung von Verdächtigen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Citroen noch in der Nacht beim Polizeipräsidium Pforzheim als gestohlen gemeldet worden war. Die Ermittlungen dauern an.

