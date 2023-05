Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: 71-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend (30.05.2023) gegen 20.00 Uhr auf einem Radweg hinter der Riedhalle in der Höpfigheimer Straße in Steinheim an der Murr ereignete. Ein 71 Jahre alter Rennradfahrer kollidierte mit einem noch unbekannten, entgegenkommenden Fahrer eines Pedelecs, der mutmaßlich die Kurve schnitt. Der 71-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu, die später im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der noch unbekannte Pedelec-Fahrer stoppte nach der Kollision kurz, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Senior zu kümmern. Bei dem Pedelec-Fahrer soll es sich um einen etwa 14 Jahre alten Jugendlichen gehandelt haben. Dieser sei korpulent, war dunkel gekleidet, habe ein südländisches Aussehen und fuhr ein dunkles Rad. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

