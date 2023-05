Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 41-Jähriger von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montag (29.05.2023) gegen 9.20 Uhr im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim ereignete. Ein 41 Jahre alter Mann joggte im Bereich der Frankfurter Straße und Monreposstraße, als er von einem Hund in den Arm gebissen wurde. Der Hund, bei dem es sich um einen Dobermann handeln könnte, wurde von einem noch unbekannten Mann geführt. Dieser soll etwa 170 cm groß und mittleren Alters gewesen sein. Er hatte einen grauschwarzen Bart, schwarze Haare, dunkle Augen und eine südländische Erscheinung. Der Hundeführer entschuldigte sich zwar bei dem 41-Jährigen, Personalien wurden jedoch nicht ausgetauscht. Der Geschädigte musste die durch den Biss verursachte Verletzung später medizinisch versorgen lassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

