Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim rückte am Dienstagabend in die Theodor-Heuss-Straße aus, nachdem gegen 21.10 Uhr ein Brand gemeldet worden war. Aus noch ungeklärter Ursache waren mehrere Lederstühle in Brand geraten, die unter einem Treppenaufgang abgestellt waren. Durch das Feuer verrußten die darüber befindlichen Treppen und der Putz der Wände wurde beschädigte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Eine Zeugin konnte kurz vor Ausbruch des Feuers einen etwa 10 bis 13 Jahre alten Jungen beobachten, der sich im Bereich der Stühle aufhielt und dann in Richtung Theodor-Heuss-Realschule davonlief. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

