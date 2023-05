Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Schwieberdingen

Korntal-Münchingen: Zweifaches Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Pfingstwochenende kam es in Schwieberdingen zu einem Tötungsdelikt an einem 13-jährigen Mädchen und ihrem 17 Jahre alten Bruder. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass beide Kinder zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (28./29.05.2023) von ihrer 56-jährigen Mutter in der gemeinsamen Wohnung getötet worden sind. Anschließend beging die 56-Jährige im Bereich Korntal-Münchingen Suizid. Die Hintergründe für die Tat sind bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell