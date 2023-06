Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Feuerwehreinsatz in der Neckarstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen rückte am Mittwoch (31.05.2023) gegen 18.20 Uhr mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften in die Neckarstraße aus, nachdem es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses zu einem Brandausbruch gekommen war. Die derzeitigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass eine Zigarette, die ein Bewohner kurz zuvor auf dem Balkon geraucht hatte, nicht vollständig gelöscht worden war. Mutmaßlich entzündete sich die Kippe erneut und setzte im weiteren Verlauf zwei Kartons und einen Sack Holzkohle in Brand. Da die Wohnung auf Klingeln und Klopfen nicht geöffnet wurde, war ein gewaltsames Eindringen notwendig. In der Wohnung befand sich glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Neckarstraße, so dass der Verkehr von der Polizei geregelt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Gegen 19.20 Uhr war der Einsatz vor Ort beendet.

