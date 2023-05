Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Körperverletzung, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Drei bislang unbekannte Täter sprachen am Samstagabend, gegen 22:25 Uhr, einen 33-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim an, gingen auf diesen los, schlugen und traten auf den zwischenzeitlich am Boden liegenden Mann ein. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde und Hautabschürfungen. Er kam in ein umliegendes Krankenhaus. Drei Zeugen zeigten Zivilcourage, eilten zur Hilfe und sprachen die Täter an. Die Täter flüchteten zu Fuß und konnten nicht mehr festgestellt werden. Die drei männlichen Täter sollen ca. 15-20 Jahre alt sein, schwarze Kleidung und eine Umhängetasche getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder zur Tat geben können, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell