Mannheim (ots) - Am Donnerstag um 13:15 Uhr touchierte ein 54-jähriger Reisebusfahrer einen am Fahrbahnrand der Heinrich-von-Stephan-Straße wartenden VW. Das Heck des Busses scherte beim Abbiegen in die Keplerstraße aus und kollidierte mit dem Wartenden. Der Busfahrer fuhr nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten ...

