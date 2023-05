Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Alkoholisierter Autofahrer auf A650

Maxdorf (ots)

Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes Benz wurde durch Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 21.05.2023, um 00:10 Uhr, auf der A650 Gemarkung Maxdorf in Fahrtrichtung Ludwigshafen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Er gab an, ein Fest in Bad Dürkheim besucht zu haben. Dort hätte er auch Alkohol konsumiert. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der 21-Jährige jedoch ab. Wegen Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell