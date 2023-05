Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zu schnell und unter Drogeneinfluss auf Autobahn unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Zu schnell und unter dem Einfluss von Drogen war am 20.05.2023, gegen 12:30 Uhr, die 24-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz auf der A650 in Richtung Bad Dürkheim unterwegs. Der Wagen fiel der zivilen Streife auf, weil er deutlich zu schnell fuhr. Eine Messung ergab eine Überschreitung von mehr als 41 km/h, was neben einer empfindlichen Geldbuße auch ein 1-monatiges Fahrverbot zu Folge hat. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung bei der 24-jährigen. Ein Drogenschnelltest bestätigte, dass die Frau unter dem Einfluss von THC stand. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, außerdem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen überhöhter Geschwindigkeit, eingeleitet.

