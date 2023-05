POL-PDNW: Kontrolle eines Fahrzeugführers unter Alkohol und Betäubungsmitteln - Auffinden von Betäubungsmitteln

Haßloch (ots) - Am 20.05.2023 gegen 17:45 Uhr verlor ein 74jähriger Radfahrer in Haßloch in der Schubertstraße aus bisher unbekannten Gründen bei einem Anhaltevorgang die Kontrolle über sein Rennrad. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich trotz Schutzhelm am Kopf. Er musste vor Ort reanimiert werden und wurde im Anschluss in eine Fachklinik zur weiteren Untersuchung und Behandlung eingeliefert. Die Schubertstraße ...

