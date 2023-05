POL-PDNW: PI Grünstadt - Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Drogenfund

Herxheim am Berg (ots) - Im Zeitraum 10.05.-19.05.2023 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Feldrandlage in der Weisenheimer Straße in Herxheim am Berg einzubrechen und scheiterten an der Terrassentür. Der Schaden wird auf ca. 650 EUR geschätzt. Entwendet wurde nichts. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Personen/Fahrzeuge gesehen haben, sich bei der ...

