LPI-SHL: Auto in Flammen

Suhl (ots) - Unbekannte Täter drangen gewaltsam in der Zeit vom 06.05.2023 bis zum 12.05.2023, in Suhl Garagenkomplex Schulzenhohle, in eine dortige Garage ein und entwendeten aus dieser Simsonersatzteile, darunter auch 2 KKR-Motoren. Der Sachschaden am Garagentor beträgt 150 Euro, der Entwendungschaden 3.000 Euro. Anzeige wurde aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter 03681/369-0 ...

