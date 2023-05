LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls in eine Garage

Suhl (ots) - Am 13.05.2023 kam es in der Zeit von 06.30 Uhr bis gegen 16.30 Uhr in Suhl, Friedrich-König-Straße 44, in einer dortigen Wohnung zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter drangen durch gewaltsames Öffnen der Wohnungstür in die Wohnung ein und entwendeten aus der Wohnung einen Fernseher, Schmuck und Dekofiguren. Zudem wurden die Grünpflanzen in der Wohnung abgeschitten.Der Entwendungsschaden beträgt ca. 700 ...

