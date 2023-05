Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahl aus Wohnung

Suhl (ots)

Am 13.05.2023 kam es in der Zeit von 06.30 Uhr bis gegen 16.30 Uhr in Suhl, Friedrich-König-Straße 44, in einer dortigen Wohnung zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter drangen durch gewaltsames Öffnen der Wohnungstür in die Wohnung ein und entwendeten aus der Wohnung einen Fernseher, Schmuck und Dekofiguren. Zudem wurden die Grünpflanzen in der Wohnung abgeschitten.Der Entwendungsschaden beträgt ca. 700 Euro und der Sachschaden an Blumen und Tür ca. 200 Euro.Anzeige wurde aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter 03681/369-0 entgegen

