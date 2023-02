LPI-EF: Notrufmissbrauch

Erfurt (ots) - Am Wochenende hatten es Diebe auf einen Zigarettenautomaten im Erfurter Stadtteil Drosselberg abgesehen. In den frühen Montagmorgenstunden entdeckten Polizeibeamte auf ihrer Streife einen beschädigten Automaten in der Carl-Zeiß-Straße. Unbekannte sprengten diesen, um Bargeld und Tabakwaren zu entwenden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 3.000 Euro, der Wert der Beute ist derzeit nicht bekannt. In ...

mehr