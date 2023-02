LPI-EF: Von Auto eingeklemmt

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda erwischte die Polizei am Freitagabend drei berauschte und betrunkene Verkehrssünder. Ein 38-jähriger Audi-Fahrer wurde in Kölleda einem Drogentest unterzogen. Dieser schlug positiv auf Methamphetamine an. In Sömmerda traf es einen 57-jährigen Fahrradfahrer. Der Mann fiel Polizeibeamten auf, da er betrunken war und während der Fahrt beinahe stürzte. Trauriger Spitzenreiter war ein Mercedes-Fahrer in Weißensee. Der ...

