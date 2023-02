Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufmerksamer Mieter stellt Einbrecher

Erfurt (ots)

Ein Dieb hatte am Sonntagabend nicht mit einem aufmerksamen Bewohner eines Mehrfamilienhauses gerechnet. Der 43-jährige Täter brach in das Haus im Erfurter Norden ein und ging in den Keller. Hier demontierte er verschiedene Teile der abgestellten Fahrräder und verstaute sie in seinem Rucksack. Ein 61-jähriger Mieter wurde auf das Treiben aufmerksam. Er hielt den Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei fest. Neben dem Beutegut fanden die Beamten auch diverse Drogen bei dem Dieb. Bis zur Haftrichtervorführung am heutigen Tag befindet sich der Täter im Polizeigewahrsam. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell