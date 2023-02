Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und betrunken

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda erwischte die Polizei am Freitagabend drei berauschte und betrunkene Verkehrssünder. Ein 38-jähriger Audi-Fahrer wurde in Kölleda einem Drogentest unterzogen. Dieser schlug positiv auf Methamphetamine an. In Sömmerda traf es einen 57-jährigen Fahrradfahrer. Der Mann fiel Polizeibeamten auf, da er betrunken war und während der Fahrt beinahe stürzte. Trauriger Spitzenreiter war ein Mercedes-Fahrer in Weißensee. Der 51-Jährige geriet mit knapp drei Promille in eine Verkehrskontrolle. Die drei Männer mussten sich Blutentnahmen unterziehen. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SO)

