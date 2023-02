Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Freitag ereignete sich in Kölleda eine Verfolgungsfahrt zwischen einem Audi-Fahrer und der Polizei. Als eine Streifenbesatzung das Auto kontrollieren wollte, ergriff der 38-jährige Fahrer die Flucht. Nach einer mehrminütigen Verfolgungsfahrt durch Kölleda und umliegende Landstraßen konnte der Mann schließlich in der Weimarischen Straße gestellt werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass die angebrachten Kennzeichen an dem Audi gefälscht waren. Zudem hatte der 38-Jährige eine geringe Menge Drogen dabei. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen oder Geschädigte, die Wahrnehmungen zu diesem Sachverhalt gemacht haben. Insbesondere werden Autofahrer gesucht, die im Bereich des Kreisverkehrs am Streitseebad in Kölleda aufgrund der Verfolgungsfahrt stark abbremsen mussten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) unter der Vorgangsnummer 0033477 entgegen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell