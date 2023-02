Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geklautes Motorrad unbeschädigt wiederaufgefunden

Erfurt (ots)

Das am Freitag in Gebesee entwendete Motorrad wurde am Samstagabend in Erfurt wiederaufgefunden. Der Eigentümer hatte unmittelbar nach dem Diebstahl geistesgegenwärtig einen Zeugenaufruf über soziale Medien gestartet, der schließlich zum Erfolg führte. Drei Passanten, die den Aufruf gelesen hatten, wunderten sich über das Motorrad, das ohne Kennzeichen auf einem Parkplatz in der Budapester Straße / Moskauer Straße abgestellt war. Sie erkannten den Zusammenhang und informierten den Eigentümer, dass sie sein Bike gefunden hatten. Tatsächlich handelte es sich um die nagelneue Honda, die ihm am Vortag gestohlen wurde. Die Unbekannten hatten mit dem Kraftrad zwar über 100 Kilometer zurückgelegt, dieses aber glücklicherweise unbeschädigt gelassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der freudestrahlende Besitzer sein gerade neu erworbenes Gefährt wieder mit nachhause nehmen. Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizeiinspektion Sömmerda unter Angabe der Referenznummer 33316-2023 mitzuteilen. (NW)

