LPI-EF: Autoknacker auf frischer Tat

Erfurt (ots) - Das am Freitag in Gebesee entwendete Motorrad wurde am Samstagabend in Erfurt wiederaufgefunden. Der Eigentümer hatte unmittelbar nach dem Diebstahl geistesgegenwärtig einen Zeugenaufruf über soziale Medien gestartet, der schließlich zum Erfolg führte. Drei Passanten, die den Aufruf gelesen hatten, wunderten sich über das Motorrad, das ohne Kennzeichen auf einem Parkplatz in der Budapester Straße / ...

mehr